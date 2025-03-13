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        Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 28'inci haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:00
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        Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 28'inci haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Hatayspor, Sivasspor maçı öncesi teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından, hava topu, şut, dar alan ile taktik çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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