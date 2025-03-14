Bakan Yerlikaya: 201 bin 431 konutun anahtarını teslim ettik

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Şimdiye kadar depremden etkilenen 11 ilimizde gerçekleştirdiğimiz 6 kura töreniyle birlikte 201 bin 431 konutun anahtarını teslim ettik" dedi.

Hatay'da İskenderun Belediyesi tarafından Ziraat Park Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Burada konuşan Yerlikaya, Hatay'ın 6 Şubat depremleri nedeniyle 2 yıl boyunca çok gözyaşı döktüğünü, acılara göğüs gerdiğini söyledi. Hazreti Mevlana'nın "Sabret ki her şey hissettiğin gibi olsun, sabret ki her şey gönlünce olsun’’ sözlerini hatırlatan Yerlikaya, "Benim İskenderunlu kardeşlerim de çok sabretti ama mücadele sahasını terk etmedi. Çünkü İskenderun ayağa kalkmalıydı, Hatay yeniden kıyam etmeliydi. Barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin diyarı olan bu topraklara yakışan buydu. Aziz milletimiz de benzersiz bir medeniyet mirasına sahip olan İskenderun’umuzu yalnız bırakmayacaktı, bırakmadı da" diye konuştu.

'KENETLENDİK, BİR OLDUK, BİRLİK OLDUK'

Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdu olduğunu vurgulayan Yerlikaya şöyle dedi:

"6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin ardından Milletçe el birliğiyle hareket ettik. Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Birbirimize daha sıkı sarıldık. Kenetlendik, bir olduk, birlik olduk. Çünkü biliyorduk, her gecenin ardından güneş doğacaktı. Her zorluğun ardında bir kolaylık vardı. Liman kenti İskenderun, sadece gemilerin değil, sevginin, umudun demir attığı bir yer olarak yeniden şahlanmalıydı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu hayata geçirdik. Bu şehri yeniden ayağa kaldıracağımıza dair İskenderunlu kardeşlerimize söz verdik. Şimdiye kadar depremden etkilenen 11 ilimizde gerçekleştirdiğimiz 6 kura töreniyle birlikte 201 bin 431 konutun anahtarını teslim ettik. İskenderun’umuzda ise toplam 3 bin 266 konutu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar inşallah, 10 bin konutun anahtarını hak sahibi ailelerimize teslim ederek, onları sıcak yuvalarına kavuşturmuş olacağız ve inşallah önümüzdeki ramazanda, bu iftar sofrasında tekrar bir araya geldiğimizde, İskenderun’daki tüm konutların anahtar teslimini yapmış olacağız."