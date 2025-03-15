Hatay'da gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Payas ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Güneşin deniz, tekneler ve kuşlar ile birleşmesi görenleri hayran bıraktı.

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