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        Hatay'da zahter hasadı başladı; kilosu 270 lira

        TÜRKİYE'nin önemli zahter (bir çeşit kekik) üretim merkezlerinden Hatay'ın Altınözü ilçesinde hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:50
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        Hatay'da zahter hasadı başladı; kilosu 270 lira
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        TÜRKİYE’nin önemli zahter (bir çeşit kekik) üretim merkezlerinden Hatay’ın Altınözü ilçesinde hasat dönemi başladı. Ürünler kilosu 270 liradan alıcı buluyor.

        İlçede bir çeşit kekik olan zahterin yoğun olarak yetiştiği Koz Kalesi’nde yeni hasat dönemi başladı. Faydaları saymakla bitmeyen zahter, hem bölge çiftçileri hem de emekçi kadınlar için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Doğada kendiliğinden yetişen veya tarlalarda planlı olarak yetişen ürünler hasat edilerek kilosu 270 liraya satılıyor. Tarlada zahter toplayarak ev ekonomisine katkı sağlayanlar, bu yılın hasadının oldukça bereketli geçtiğini belirtti.

        Çiftçi Mehmet Ali Yılmaz, 25 dönümde yetiştirdikleri zahterlerin tüccarlar tarafından hızla satın alındığını belirterek, ilk günlerden itibaren yoğun bir ilgi gördüklerini söyledi. Yılmaz, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan Koz Kalesi zahterine zahter ürününe sahip çıkılarak desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yeni sezonun ilk mahsulünü tarlasında toplayan çiftçi Mehmet Ali Yılmaz, zahterin üretim sürecine dair bilgi verdi. Yılmaz, ailesi ve günlük yevmiyeli işçilerle birlikte hasat yaptıklarını belirterek, tarlasına yaptığı yatırımlardan bahsetti. Güneş panelleriyle elektrik üreterek sulama sistemini çalıştırdığını söyleyen Yılmaz, zahter hasadının ağustos ayına kadar devam ettiğini anlattı.

        KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞ

        Tüccarların ürünleri günlük olarak aldığını dile getiren Yılmaz, “Bu şifa deposu zahter Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. Yetkililerden isteğimiz, bölgemizin bu değerli ürününe sahip çıkılması, bir kooperatif kurulması ve zahterimizin hak ettiği değerde satılmasıdır. Köyümüzün geçim kaynağı tamamen zahtere bağlı. Günlük yaklaşık 60 kilogram zahter toplayabiliyoruz ancak ramazan ayı dolayısıyla şu an kapasitemiz biraz daha düşük. Herkes için bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Zahter yemekten kozmetiğe, gıda takviyesinden saç bakımına kadar birçok farklı alanda kullanılıyor. Taze olarak salatalarda, yemeklerde kullanılabildiği gibi kuru veya salamura halinde de tüketilebiliyor. Zeytin ve zeytinyağı ile çok güzel bir uyumu var" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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