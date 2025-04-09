Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mersin Erdemli’de bulunan tesislerinde Teknik Direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenmanda 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirildi. Ligde kalma umutlarını koruyan Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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