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        Annesini boğarak öldürdü; 'İçindeki şeytanı çıkarmak istedim'

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Suriyeli Hasan Habraş (20), annesi Hüsne Habraş'ı (53) boğdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:10
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        Annesini boğarak öldürdü; 'İçindeki şeytanı çıkarmak istedim'
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Suriyeli Hasan Habraş (20), annesi Hüsne Habraş'ı (53) boğdu. Gözaltına alınan ve ifadesinde içindeki şeytanı çıkarmak için annesini öldürdüğünü söyleyen Habraş, tutuklandı.

        Olay, 8 Nisan'da, Denizciler Mahallesi'nde Habraş ailesinin evinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan Habraş, tartıştığı annesini boğarak öldürdü. Habraş daha sonra ağabeyini arayarak, "Annemiz öldü, başımız sağ olsun" dedi.

        Ağabeyinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Hüsne Habraş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        Emniyetteki ifadesinde içindeki şeytanı çıkarmak için annesini öldürdüğünü söyleyen Habraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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