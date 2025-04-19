Eşini baltayla öldürdü

Altınçağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Sönmez ile eşi Zeynep Sönmez arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla eve jandarma ekipleri gönderildi. Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle öldüğü belirlendi. Sönmez’in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Balta bahçe bulunurken, gözaltına alınan Ahmet Sönmez, ilk ifadesinde; aralarında çıkan tartışma sonucunda baltayla eşinin boynuna vurduğunu söyledi. Soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.