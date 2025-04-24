Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Mersin Erdemli’de bulunan atış alanında teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar havayoluyla İstanbul’a giderek kampa girecek. Hatayspor’da maç öncesinde Lamine Diack’ın sakatlığı sürüyor. Diack haricinde eksiği bulunmayan Hatayspor'un, Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılamaması durumunda ligden düşmesi kesinleşecek. Hatayspor’da Kamil Ahmet Çörekçi, Vincent Aboubakar, Francisco Calvo ve Joelson Fernandes ise sarı kart sınırında bulunuyor. Futbolcular sarı kart görmeleri halinde bir sonraki haftada oynanacak olan Başakşehir FK karşısında kadroda yer alamayacak.

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