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        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında Tüpraş Stadyumu'nda yarın akşam saat 20.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:49 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:55
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        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında Tüpraş Stadyumu’nda yarın akşam saat 20.00’de Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Mersin Erdemli’de bulunan atış alanında teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar havayoluyla İstanbul’a giderek kampa girecek. Hatayspor’da maç öncesinde Lamine Diack’ın sakatlığı sürüyor. Diack haricinde eksiği bulunmayan Hatayspor'un, Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılamaması durumunda ligden düşmesi kesinleşecek. Hatayspor’da Kamil Ahmet Çörekçi, Vincent Aboubakar, Francisco Calvo ve Joelson Fernandes ise sarı kart sınırında bulunuyor. Futbolcular sarı kart görmeleri halinde bir sonraki haftada oynanacak olan Başakşehir FK karşısında kadroda yer alamayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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