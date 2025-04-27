Milleyha'da kuşlara yapıştırıcıyla 'ölüm tuzağı'

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcileri, bazı kuşların ağaç dallarına yapıştırıcıyla kurulan tuzaklara yakalandığını fark etti. Yoğun çabalarla kuşları kurtaran gözlemciler, bazı kuşların ise yapışıp öldüğünü gördü.

Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından olan, koruma altındaki Milleyha Kuş Cenneti'nde dün bir grup kuş gözlemcisi, rutin gözlem yürüyüşüne çıktı. Fotoğraf ve video çekerek kuşları izleyen gözlemcilerden Emin Yoğurtçuoğlu, bir ağaç dalında çırpınan kuşları fark etti. Yoğurtçuoğlu ve arkadaşları, ağacın dalına sürülen yapıştırıcıya ayaklarıyla yakalanan saz kamışçını ile serçenin kurtulma çabasını görünce yardım etti. Dalı kıran Emin Yoğurtçuoğlu yaklaşık 2 saat süren titiz bir çalışmayla kuşları yapıştırıcıdan kurtarıp, doğal yaşamına saldı.

'BU, ZALİMLİKTİR'

Başka kuşların da ağaç dallarında yapışıp öldüğünü saptadıklarını belirten Yoğurtçuoğlu, "Kuş avlamak için ağaç dallarına çok güçlü yapıştırıcılar sürmüşler. Bazılarını telef olmuş halde bulduk. İkisini kurtarabildik. Bu bir vahşettir. Saz kamışçını, Afrika'dan ülkemize gelen bir kuş. Daldan kurtardık ama vücudunun her yeri yapıştırıcıya maruz kalmış. Böyle bir şeye izin verilmemeli. Kuşlar 30 derece güneşte eziyet çekerek ölümü bekliyor. Bu, zalimliktir" dedi.