Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 34'üncü haftasında, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Başakşehir maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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