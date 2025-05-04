Evde oturmak yerine mozaik sanatçısı oldular

HATAY'da Kumlu Halk Eğitimi Merkezi’nde ev kadınlarının sosyalleşmesi için mozaik sanatı ve dekoratif ev ürünleri kursu açıldı. Evde oturmak yerine kursa gelerek mozaik sanatını öğrenen kadınlar, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.

Kumlu Halk Eğitimi Merkezi’nin bir süre önce açtığı mozaik sanatı ve dekoratif ev ürünleri kursuna büyük çoğunluğu kadın olan 150 kişi katıldı. Evde oturmak yerine kursa gelerek mozaik sanatını öğrenen kadınlar, kısa sürede birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Kursiyerler el emeği göz nuru ile bir yandan mozaikle taşları nakşediyor, diğer yandan da geri dönüşüm eğitimleriyle eski ürünleri yeniliyorlar.

'HEM KAYNAŞIYORUZ HEM STRES ATIYORUZ'

Kursla ilgili bilgi veren usta öğretici Esmahan Bük, “Kadınlarımızın sosyalleşmek anlamında gerçekten bir şeylere ihtiyaçları vardı. Biz de böyle bir şey düşündük. Benim de severek yaptığım bir iş. Burada hem kaynaşıyoruz, güzel işler çıkarıyoruz hem de stres atıyoruz. Bu iş bizim için çok önemli çünkü kursa geldiğimizde hayatımızdaki herhangi sorunları da birlikte getiriyoruz. Burada bir şeyleri aşabileceğimize inanıyoruz. Kurs bu anlamda bizi çok etkiliyor. Özellikle dediğim gibi stres atma anlamında çok güzel bir yer. Kadınlar kendilerini geliştirmeye çok açık varlıklar" dedi.