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        Evde oturmak yerine mozaik sanatçısı oldular

        HATAY'da Kumlu Halk Eğitimi Merkezi'nde ev kadınlarının sosyalleşmesi için mozaik sanatı ve dekoratif ev ürünleri kursu açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:25
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        Evde oturmak yerine mozaik sanatçısı oldular
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        HATAY'da Kumlu Halk Eğitimi Merkezi’nde ev kadınlarının sosyalleşmesi için mozaik sanatı ve dekoratif ev ürünleri kursu açıldı. Evde oturmak yerine kursa gelerek mozaik sanatını öğrenen kadınlar, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.

        Kumlu Halk Eğitimi Merkezi’nin bir süre önce açtığı mozaik sanatı ve dekoratif ev ürünleri kursuna büyük çoğunluğu kadın olan 150 kişi katıldı. Evde oturmak yerine kursa gelerek mozaik sanatını öğrenen kadınlar, kısa sürede birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Kursiyerler el emeği göz nuru ile bir yandan mozaikle taşları nakşediyor, diğer yandan da geri dönüşüm eğitimleriyle eski ürünleri yeniliyorlar.

        'HEM KAYNAŞIYORUZ HEM STRES ATIYORUZ'

        Kursla ilgili bilgi veren usta öğretici Esmahan Bük, “Kadınlarımızın sosyalleşmek anlamında gerçekten bir şeylere ihtiyaçları vardı. Biz de böyle bir şey düşündük. Benim de severek yaptığım bir iş. Burada hem kaynaşıyoruz, güzel işler çıkarıyoruz hem de stres atıyoruz. Bu iş bizim için çok önemli çünkü kursa geldiğimizde hayatımızdaki herhangi sorunları da birlikte getiriyoruz. Burada bir şeyleri aşabileceğimize inanıyoruz. Kurs bu anlamda bizi çok etkiliyor. Özellikle dediğim gibi stres atma anlamında çok güzel bir yer. Kadınlar kendilerini geliştirmeye çok açık varlıklar" dedi.

        'BURADA KURSİYERLER MESLEK EDİNİYOR'

        Kumlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Kalkar ise “Birçok dalda, alanda mesleki çalışmalar var. Dezavantajlı gruptaki kadınlarımıza yönelik, ayrıca göçmen olarak ilçede bulunan Suriyelilere yönelik birçok çalışma faaliyetini bir arada yürütmekteyiz. Burada kursiyerler meslek ediniyor. Taş işçiliği, süslemesi ile birlikte yaptıklarını evlerine götürüyor ve bunları sosyal-kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü kitle iletişim yolları ile satarak kendilerine katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

        Kursiyerlerden Asiye Uzunyayla da öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, herkesi sanat dallarına davet etti.

        Suriyeli kursiyerlerden Bera El Beşa ise “Usta öğreticiler sayesinde güzellikleri öğreniyorum. Ülkeme dönünce burada aldığımı eğitimi oradaki gençlerimize öğreteceğim” dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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