Hatay'daki Hıdırellez etkinliğinde İspanyol müzik grubu BGKO coşkusu

BALKAN müziğinin dünyaca ünlü temsilcilerinden Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGKO), 1'inci Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahne aldı.

Farklı kültürlerin ezgilerini bir araya getiren İspanyol grup BGKO, Balkan ritimlerinden Anadolu tınılarına uzanan zengin repertuvarıyla 1'inci Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi. Renkli danslara sahne olan konserde, izleyiciler müziğe eşlik ederek Hıdırellez’in baharı müjdeleyen ruhunu doyasıya yaşadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikler yarın, kadınların el emeği ürünlerinin yer alacağı stantlar ve yerel sanatçıların konserleri ile devam edecek.