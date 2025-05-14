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        Boşanma aşamasındaki damat, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı

        HATAY'daboşanma aşamasındaki A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:56
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        Boşanma aşamasındaki damat, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı
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        HATAY'daboşanma aşamasındaki A.S. (23), çıkan bıçaklı kavgada kayınbiraderlerinden Ahmet Yıldırım'ı (23) öldürdü, M.E.Y.'i yaraladı.

        Olay, 12 Mayıs gecesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasındaki A.S., yanına yeğeni B.Ç.'yi (22) de alarak konuşmak için kayınbiraderleri Ahmet Yıldırım İle M.E.Y.'nin bulunduğu iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Yıldırım karın boşluğundan, M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerinden, A.S. göğsünden, B.Ç. de kasığından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Yıldırım kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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