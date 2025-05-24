Antakya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
HATAY'ın Antakya ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.
HATAY'ın Antakya ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 22.21'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.04 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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