Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Filistin için hayır kermesi düzenlendi

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin velileri ve öğretmenlerinin katkısıyla Filistin- Gazze için hayır kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:13 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Filistin için hayır kermesi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin velileri ve öğretmenlerinin katkısıyla Filistin- Gazze için hayır kermesi düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenci velileri ile öğretmen ve idareciler tarafından hazırlanan yöresel yemekler, tatlılar ve pastalar kurulan stantlarda satışa sunuldu. Etkinliğe davet edilen protokol üyeleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermeste satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirin Gazze halkının temel ihtiyaçlarına yardım amacıyla kullanılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!

        Benzer Haberler

        Antakya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
        Antakya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
        Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Salim hayatını kaybetti
        Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Salim hayatını kaybetti
        Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
        Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
        Hatay Havalimanı, PAT sahalarındaki çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos-1 Eylül'...
        Hatay Havalimanı, PAT sahalarındaki çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos-1 Eylül'...
        Hatay Havalimanı, 1 ay kapatılacak
        Hatay Havalimanı, 1 ay kapatılacak
        Hatay'da depremzede kadınlar kooperatif sayesinde kazanç elde ediyor
        Hatay'da depremzede kadınlar kooperatif sayesinde kazanç elde ediyor