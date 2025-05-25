Çiftlikten kaçan deve kuşu ortalığı birbirine kattı

İskenderun ilçesinde bir çiftlikten sabah saatlerinde kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde araçların arasında koşmaya başladı. Deve kuşunu görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan deve kuşu, sahibi tarafından güçlükle yakalanıp, iple bağlanarak hafif ticari araca konulup, çiftliğe götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.