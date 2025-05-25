Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Çiftlikten kaçan deve kuşu ortalığı birbirine kattı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçıp, caddeye çıkarak araçların arasında koşan deve kuşu, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftlikten kaçan deve kuşu ortalığı birbirine kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçıp, caddeye çıkarak araçların arasında koşan deve kuşu, cep telefonuyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan deve kuşu, sahibi tarafından güçlükle yakalandı.

        İskenderun ilçesinde bir çiftlikten sabah saatlerinde kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde araçların arasında koşmaya başladı. Deve kuşunu görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan deve kuşu, sahibi tarafından güçlükle yakalanıp, iple bağlanarak hafif ticari araca konulup, çiftliğe götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Antakya'da ana sınıfı öğrencileri için yüz boyama etkinliği düzenlendi
        Antakya'da ana sınıfı öğrencileri için yüz boyama etkinliği düzenlendi
        Hatay'daki sazlık yangını söndürüldü
        Hatay'daki sazlık yangını söndürüldü
        Hatay'da Filistin için hayır kermesi düzenlendi
        Hatay'da Filistin için hayır kermesi düzenlendi
        Antakya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
        Antakya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
        Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Salim hayatını kaybetti
        Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Salim hayatını kaybetti
        Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
        Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu