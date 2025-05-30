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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

        HATAYSPOR, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:50
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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        HATAYSPOR, Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Çaykur Didi Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da oynanacak mücadele öncesinde Mersin Erdemli’de bulunan tesislerinde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde süren antrenmanda futbolcular maçın taktiğini çalıştı. Ligden düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Hatayspor, Çaykur Rizespor maçıyla 5 yıllık Süper Lig serüveninin son maçına çıkacak. Hatayspor gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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