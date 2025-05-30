Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
HATAYSPOR, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
HATAYSPOR, Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Çaykur Didi Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da oynanacak mücadele öncesinde Mersin Erdemli’de bulunan tesislerinde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde süren antrenmanda futbolcular maçın taktiğini çalıştı. Ligden düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Hatayspor, Çaykur Rizespor maçıyla 5 yıllık Süper Lig serüveninin son maçına çıkacak. Hatayspor gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek.
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