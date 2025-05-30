Hatay'da, tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü
HATAY'da tekstil fabrikasındaki çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
HATAY'da tekstil fabrikasındaki çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Ekipler fabrikada soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
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