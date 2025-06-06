Hatay'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu

HATAY'da camiler, bayram namazı için gelen vatandaşlarla dolup taştı.

Hataylılar Kurban Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitti. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan Hacı Cuma Kahraman Camii’ne gelen vatandaşlar 05.51'te kılınan namaz sonrası İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından okunan hutbeyi dinledi. Ardından başta Filistin olmak üzere İslam dünyası için dua edildi. Namaz sonrası Hatay Valisi Mustafa Masatlı vatandaşlar ile bayramlaştı.