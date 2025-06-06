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        Hatay'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu

        HATAY'da camiler, bayram namazı için gelen vatandaşlarla dolup taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 07:31 Güncelleme: 06.06.2025 - 07:35
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        Hatay'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu
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        HATAY'da camiler, bayram namazı için gelen vatandaşlarla dolup taştı.

        Hataylılar Kurban Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitti. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan Hacı Cuma Kahraman Camii’ne gelen vatandaşlar 05.51'te kılınan namaz sonrası İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından okunan hutbeyi dinledi. Ardından başta Filistin olmak üzere İslam dünyası için dua edildi. Namaz sonrası Hatay Valisi Mustafa Masatlı vatandaşlar ile bayramlaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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