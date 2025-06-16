Depremde zarar gören Asi Nehri'nde ıslah çalışması başlatıldı

ASRIN felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay'daki Asi Nehri’nde taşkın riskine karşı ıslah çalışmaları başlatıldı.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi’nden doğarak, Samandağ’dan Akdeniz’e dökülen ve ters akışıyla bilinen Asi Nehri, 6 Şubat depremleri sonrası kıyı heyelanları nedeniyle zarar gördü. Hatay Valiliği ve DSİ (Devlet Su İşleri) Genel Müdürlüğü ise nehirde hem taşkın riski azaltılacak hem de estetik olarak düzenleme yapılması için proje hazırladı. Proje kapsamında, nehrin şehir merkezinden geçen 8 bin 170 metrelik kısmında çift taraflı düzenleme yapılacak.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONLARINDAN BİRİ’

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Asri Nehri'nde proje kapsamında başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Masatlı, "Hatayımız için sembol değerlerden biri olan Asi Nehri’ni ihya edecek bir proje hayata geçmektedir. Asi Nehri, Lübnan’ın kuzeydoğusunda bulunan Bekaa Vadisi’nde doğmakta, 22 kilometre boyunca Türkiye-Suriye sınırını oluşturarak, Samandağ ilçemizden Akdeniz’e dökülmektedir. Ayrıca, kaynağı Türkiye dışında olup Türkiye’de denize dökülen tek nehir olması nedeniyle de ayrı bir özelliğe sahiptir. Tüm bu yönleriyle Asi Nehri, hem ilimiz hem de ülkemiz açısından büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’deki uzunluğu 88 kilometre olan bu nehir, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen kıyı heyelanları nedeniyle zarar görmüştür. Bu kapsamda, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonlarından biriyle Asi Nehri’nin ıslahına başlanmıştır. 500 ve 1000 yıllık taşkın debileri göz önüne alınarak, nehrin dört etapta ıslah edilmesi planlanmıştır" dedi.