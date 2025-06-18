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        Otomobilin iki motosiklete çarptığı kaza kamerada; 1 ölü, 3 yaralı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün şerit ihlali yaptığı otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada Güney Özçelik (17) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 00:39 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:45
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        Otomobilin iki motosiklete çarptığı kaza kamerada; 1 ölü, 3 yaralı
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        HATAY’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün şerit ihlali yaptığı otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada Güney Özçelik (17) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre, şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen iki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet ve üzerlerindeki 4 kişi yola savruldu. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Güney Özçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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