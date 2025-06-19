Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

        AKDENİZ'de, Hatay'ın 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKDENİZ'de, Hatay'ın 2.6 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hatay'ın 2.6 kilometre açığında saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da 22 bin 239 deprem konutu ve iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
        Hatay'da 22 bin 239 deprem konutu ve iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da tıra çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da tıra çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da altyapı çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü
        Hatay'da altyapı çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü
        Hatay'da firari 6 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 6 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da göçük altında kalan 2 işçi öldü
        Hatay'da göçük altında kalan 2 işçi öldü