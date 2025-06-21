Müteahhitten inşaat işçilerine davul zurnalı sürpriz

HATAY'ınArsuz ilçesindeki konut inşaat alanına müteahhit, işçileri için davul zurna ekibi getirdi. İşçilerin bulundukları yerde hem çalışıp hem oynadıkları anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Madenli Mahallesi'nde bir konut inşaatında çalışan işçilere moral vermek isteyen müteahhit, sürpriz yaptı. Gün boyu sıcak hava altında çalışan işçileri motive etmek isteyen müteahhit, şantiye alanına davul zurna ekibi getirdi. İşçiler, oldukları yerden oynayarak stres attı. İşçilerin hem oynayıp hem de çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Şantiyedeki eğlenceli anların görüntüleri de sosyal medyada büyük ilgi gördü.