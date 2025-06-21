Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Müteahhitten inşaat işçilerine davul zurnalı sürpriz

        HATAY'ınArsuz ilçesindeki konut inşaat alanına müteahhit, işçileri için davul zurna ekibi getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müteahhitten inşaat işçilerine davul zurnalı sürpriz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ınArsuz ilçesindeki konut inşaat alanına müteahhit, işçileri için davul zurna ekibi getirdi. İşçilerin bulundukları yerde hem çalışıp hem oynadıkları anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

        Madenli Mahallesi'nde bir konut inşaatında çalışan işçilere moral vermek isteyen müteahhit, sürpriz yaptı. Gün boyu sıcak hava altında çalışan işçileri motive etmek isteyen müteahhit, şantiye alanına davul zurna ekibi getirdi. İşçiler, oldukları yerden oynayarak stres attı. İşçilerin hem oynayıp hem de çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Şantiyedeki eğlenceli anların görüntüleri de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Benzin ve motorine zam
        Benzin ve motorine zam
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kimlik ve YKS giriş belgelerini unutan öğrencilere polis yardımı
        Kimlik ve YKS giriş belgelerini unutan öğrencilere polis yardımı
        Gıda mühendisi oğlunun girişimiyle 53 yaşında mantar üreticisi oldu
        Gıda mühendisi oğlunun girişimiyle 53 yaşında mantar üreticisi oldu
        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        13 yaşındaki Helin'in öldüğü kaza kamerada
        13 yaşındaki Helin'in öldüğü kaza kamerada
        Hatay'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 ki...
        Hatay'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 ki...
        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledildi
        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledildi