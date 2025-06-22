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        3 üniversiteden Doğu Akdeniz'de 'çöp kirliliği' araştırma projesi

        ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) öncülüğünde, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle, Akdeniz'deki çöplerin miktarı, dağılımı ve üzerinde yapışık olarak gelen canlıların türlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:47
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        3 üniversiteden Doğu Akdeniz'de 'çöp kirliliği' araştırma projesi
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        ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) öncülüğünde, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle, Akdeniz'deki çöplerin miktarı, dağılımı ve üzerinde yapışık olarak gelen canlıların türlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Akdeniz kıyılarında deniz çöpleri kirliliğine dair Çukurova Üniversitesi öncülüğünde İskenderun Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla çalışma başlatıldı. ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi’ne ait Gözlem-1 araştırma teknesi ile yapılan örnekleme çalışmalarında Prof. Dr. Cem Çevik, Prof. Dr. Tahir Özcan ve yüksek lisans öğrencileri görev aldı. Projede, Akdeniz'deki çöplerin miktarı, dağılımı ve üzerinde yapışık olarak gelen canlıların türlerinin tespiti ele alındı. 'Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarında Yüzer Makro-Mega Deniz Çöplerinin Miktarları, Dağılımları Kompozisyonları ile Yabancı-Yayılımcı Türlerin Taşınmasına Olan Etkilerinin Araştırılması' adlı projenin yaz dönemi saha çalışmaları İskenderun Körfezi’nde başlatıldı.

        Samandağ Çevlik kıyıları, İskenderun Körfezi ve Mersin’e kadar olan alanda iki yıl sürecek projenin üçüncü ayağını çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Cem Çevik, "İskenderun Körfezi'ndeki örneklemelerde ülkemiz kıyılarına doğu Akdeniz'deki en az 5 kıyıdaş ülkeden ve Uzak Doğu menşeli çöplerin taşındığı gözlemlenmiş ve bunların detaylı bilgileri not edilmiştir. Projenin önceki dönem çalışmasında bu çöpler üzerinden taşınan kabuklu, yumuşakça, balık ve diğer canlı gruplarına ait örnekler de gözlemlerde tespit edilmiştir. Bundan sonraki dönemlerde yapılacak olan örneklemelerle ülkemizin Doğu Akdeniz kıyılarındaki mega çöplerin ve bunlarla ilişkili türlerin dağılım ve kompozisyonları ile olası yayılımcı türlerin taşınmasına olan etkilerini daha iyi anlayacağız. Proje verilerinden elde edilen bulgular ışığında, güneydoğu Akdeniz kıyılarında deniz kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi ile bu çöpler ile taşınan türler için gerekli politika önerileri ve yönetim stratejileri geliştirilecek. Proje sonuçları, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde deniz çevre yönetimi açısından önemli katkılar sağlayacak" dedi.

        DENİZ ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKALARI İYİLEŞTİRİLECEK

        Prof. Dr. Tahir Özcan ise "Güneydoğu Akdeniz kıyılarında denizel çöp kirliliğin azaltılması için atılacak adımlar arasında; endüstriyel atık yönetimi, liman faaliyetlerinin düzenlenmesi, katı atık yönetimi, deniz taşımacılığında önlemlerin artırılması ve balıkçılık faaliyetlerinin denetimi gibi konular yer alacak. Ayrıca, halkın bilinçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin konuya daha etkin şekilde dahil edilmesi de önemli olacaktır. Sonuç olarak, Çukurova Üniversitesi öncülüğünde başlatılan bu proje, güneydoğu Akdeniz kıyılarındaki deniz kirliliğinin kapsamlı bir şekilde araştırılmasına ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Elde edilecek veriler, bölgedeki deniz çevre yönetimi politikalarının iyileştirilmesi için önemli bir dayanak oluşturacaktır" diye konuştu.

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