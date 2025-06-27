Hafriyat kamyonunun iş yerlerine çarptığı kaza kamerada
HATAY'da prefabrik iş yerlerine çarpan hafriyat kamyonunun ehliyetsiz sürücüsü M.
HATAY'da prefabrik iş yerlerine çarpan hafriyat kamyonunun ehliyetsiz sürücüsü M.S.A. (16) ile araç sahibine toplam 98 bin 703 TL para cezası uygulandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz M.S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 31 RS 882 plakalı hafriyat kamyonu kaldırıma çıkarak, prefabrik iş yerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ölen ya da yaralanmadı. Polis, ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 98 bin 703 TL para cezası uyguladı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İş yerlerinde hasarın oluştuğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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