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        24 yaşındaki Aziz su kanalında ölü bulundu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde Aziz Sağlamoğlu'nun (24) su kanalında cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:40
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        24 yaşındaki Aziz su kanalında ölü bulundu
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        HATAY’ın İskenderun ilçesinde Aziz Sağlamoğlu'nun (24) su kanalında cesedi bulundu.

        Olay, bugün Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, su kanalında bulunan kişinin Aziz Sağlamoğlu olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlamoğlu'nun cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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