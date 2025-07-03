24 yaşındaki Aziz su kanalında ölü bulundu

HATAY’ın İskenderun ilçesinde Aziz Sağlamoğlu'nun (24) su kanalında cesedi bulundu.

Olay, bugün Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, su kanalında bulunan kişinin Aziz Sağlamoğlu olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlamoğlu'nun cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.