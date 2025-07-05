Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 06:46 Güncelleme: 05.07.2025 - 06:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. Akşam saatlerinde ara verilen havadan müdahale ise günün aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

        İlçedeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Bugün gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Payas ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınına kadar yayıldı. İkinci günüde devam eden söndürme çalışmalarında gece boyunca 9 yaylada 920 ev boşaltıldı, bin 870 vatandaş tahliye edildi.

        HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

        404 araç ve bin 100 personel ile karadan sürdürülen çalışmalara günün aydınlanması ile havadan tekrar başlandı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ederken, rüzgarın etkisinin düşmesiyle yangının yayılma hızının yavaşladığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Bu kez Hatay yanıyor!
        Bu kez Hatay yanıyor!
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Lüks cipler kundaklandı
        Lüks cipler kundaklandı
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        İlk kez görüntülendiler
        İlk kez görüntülendiler
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Hatay Dörtyol'da orman yangını çıktı
        GÜNCELLEME - Hatay Dörtyol'da orman yangını çıktı
        Hatay'da orman yangını (3)
        Hatay'da orman yangını (3)
        Hatay'da orman yangını (2)
        Hatay'da orman yangını (2)
        Hatay Dörtyol'da orman yangını çıktı
        Hatay Dörtyol'da orman yangını çıktı
        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Hatay'da orman yangını
        Hatay'da orman yangını