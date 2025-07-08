Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
– HATAYSPOR, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla 2025/26 1'inci Lig sezonu çalışmalarını sürdürdü.
– HATAYSPOR, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla 2025/26 1'inci Lig sezonu çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-beyazlılar sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
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