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        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        – HATAYSPOR, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla 2025/26 1'inci Lig sezonu çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:15
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        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        – HATAYSPOR, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla 2025/26 1'inci Lig sezonu çalışmalarını sürdürdü.

        Bordo-beyazlılar sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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