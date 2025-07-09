Hatayspor hız kesmedi

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından pas drili ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Murat Şahin sık sık oyunu durdurarak çeşitli talimatlar verdi. Bordo-beyazlılar çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

HATAYSPOR sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanla çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

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