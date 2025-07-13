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        Yangına müdahale eden askeri helikopterin pilotu, kendisini selamlayan çocuğa el salladı

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde dün orman yangınına müdahale ederken baraj gölünden su alan askeri helikopterin pilotu, kendisini selamlayan küçük kız çocuğuna el salladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:05
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        Yangına müdahale eden askeri helikopterin pilotu, kendisini selamlayan çocuğa el salladı
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        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde dün orman yangınına müdahale ederken baraj gölünden su alan askeri helikopterin pilotu, kendisini selamlayan küçük kız çocuğuna el salladı. O anlar kızın babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Türkiye sınırındaki Suriye'nin Lazkiye kırsalının Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz’da başlayan orman yangını dün Yayladağı ilçesine ulaştı. Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, belediye ve AFAD ekiplerinin müdahalesine, askeri helikopterler de destek verdi. Yangının kontrol altına alındığı sıralarda ailesiyle baraj gölünde vakit geçiren bir kız çocuğu, gölden su alan askeri helikopteri sevinçle selamladı. Pilot da çocuğa karşılık vererek el salladı. Bu anlar, çocuğun babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Baba, "Kızım o da sana el sallıyor. Öpücük at" diyerek kızının sevincini paylaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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