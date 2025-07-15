Hatayspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla Vanspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.