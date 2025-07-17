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        Ayşe Tokyaz cinayetinin şüphelileri tutuklandı (2)

        TOKYAZİÇİN HATMİ ŞERİF OKUTULDUİstanbul'da sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra yol kenarına valiz içerisinde cesedi bırakılan Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde ailesi tarafından hatmi şerif okutuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:55
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        Ayşe Tokyaz cinayetinin şüphelileri tutuklandı (2)
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        TOKYAZİÇİN HATMİ ŞERİF OKUTULDU

        İstanbul'da sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra yol kenarına valiz içerisinde cesedi bırakılan Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde ailesi tarafından hatmi şerif okutuldu. Taziyeye gelen çok sayıda vatandaş, Tokyaz için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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