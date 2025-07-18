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        Hatay'da tedavisi tamamlanan 11 yabani kuş doğaya salındı

        HATAY'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavisi yapılan 11 yabani kuş doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:05
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        Hatay'da tedavisi tamamlanan 11 yabani kuş doğaya salındı
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        HATAY'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavisi yapılan 11 yabani kuş doğaya salındı.

        Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Mustafa Kemal Üniversitesi’nin ortak çalışması sonucu, çeşitli sebeplerle yaralanan 11 yaban kuşu, Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 5 peçeli baykuş, 1 kartal, 4 şahin ve 1 kerkenez, veteriner hekimlerin kontrolünde sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanlarına salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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