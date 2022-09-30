Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanalda çalışmalar sürüyor

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HATAY (AA) - Hatay'da Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanaldaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hatay ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'ın son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen "Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı" inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Proje tamamlandığında yıllık 239 hektometreküp suyun Reyhanlı Barajı rezervuarına aktarılmasının sağlanacağının bilgisini veren Akca, burada depolanan suyla Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerindeki 584 bin 640 dekar alanın sulanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Akca, çalışmaların devam ettiği projenin bir an önce tamamlanmasını ve Hataylı çiftçilerin hizmetine sunulmasını hedeflediklerini kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

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