Amik Ovası'nda hasadı süren pamuktan yüksek rekolte beklentisi

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HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda hasadına başlanan pamukta bu yıl 240 bin ton rekolte hedefleniyor.

Bu yıl verimi ve kalitesi yüksek oranda artan pamuk, üreticisinin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de pamuk üretiminin yüzde 88'inin Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Hatay, Adana ve İzmir'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de pamuk üretiminde Hatay'ın yüzde 10'luk bir paya sahip olduğunu aktaran Çolakoğlu, bu yıl iklim şartlarının elverişli gitmesinin pamuktaki verimi de artırdığını belirtti.

Çolakoğlu, pamuk üretiminin daha çok Amik Ovası'nda toprakları bulunan Kırıkhan, Hassa, Belen, Reyhanlı, Kumlu, Antakya ve Altınözü ilçelerinde yapıldığını dile getirdi.

- "İklim şartlarının iyi gitmesi verimi de artırdı"

Ülkenin stratejik ürünlerinden pamuğun hasadının devam ettiğini vurgulayan Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizdeki pamuk bu sene çok verimli. 2021'de 389 bin dekar alanda 200 bin ton bir pamuk üretimimiz vardı. Bu yıl 240 bin dekar alanda pamuk ekimi yapıldı. Buradan da beklediğimiz rekolte 240 bin ton civarındadır. Pamuğun bu sene verimi çok iyi. İklim şartlarının iyi gitmesi verimi de artırırdı. Bu da çiftçimizin yüzünü güldürüyor."

Çolakoğlu, Hatay'da pamuk hasadının yüzde 80'inin makinelerle, geri kalanının ise elle hasat edildiğini dile getirdi.

Pamuğun daha sonra il genelindeki 76 çırçır fabrikasına gönderildiğini aktaran Çolakoğlu, üreticinin pamukları daha çok iplik fabrikalarına sattığını söyledi.

Defne Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda pamuk üreticisi Sedat Duran da yaklaşık 1000 dönüme pamuk ekimi yaptığını belirtti.

Bu yıl pamuğun verimliliği ve kalitesi açısından geçen sezona göre daha iyi bir dönem geçirdiklerini anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Geçen sene pamukta dönümüne 500-550 kilogram arasında verim alıyorduk. Bu yıl 600-650 kilogramları bulmasını bekliyoruz. Mevsimsel olarak yağmurların zamanında yağması ve hava sıcaklıklarının da iyi gitmesinden dolayı verimde yaklaşık yüzde 15 artış sağladık."

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