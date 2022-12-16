Hatay'da sis etkisini sürdürüyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan, Kumlu, Hassa ve Belen ilçelerinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinde itibaren etkisini sürdüren sis, 4 ilçede sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sis, kent merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.



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