Hatay'da 8 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kumlu ilçesinde 8 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evin deposunda kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.

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