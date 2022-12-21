Hatay'da 8 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Kumlu ilçesinde 8 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evin deposunda kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.
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