Hatay'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Enver N'nin kullandığı 80 ADP 994 plakalı otomobil, Kırıkhan-Kumlu kara yolu Kangallar mevkisinde E.Y. idaresindeki 31 NCE 53 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, ön kısmı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.