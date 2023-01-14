Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'da, içerisinde bulundukları otomobilde 1000 uyuşturucu hap ile tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kumlu ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Kobra" yardımıyla arama yapan ekipler, 1000 uyuşturucu hap, tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirdi.

Otomobildeki şüpheliler Ş.K. ve R.Ş. gözaltına alındı.

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