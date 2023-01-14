Hatay'da, 2022'de 488 terör operasyonunda yakalanan 51 zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 106 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Jandarma ekipleri, geçen yıl Hatay'da terörle mücadele kapsamında 488 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 106 şüpheliden 51'i tutuklandı, 47'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 8'i de sınır dışı edildi.

Ekipler ayrıca, geçen yıl gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarında da 103 sığınağı imha ederken, 18 uzun namlulu silah, 43 el bombası, 290 elektrikli fünye, 319 kilogram patlayıcı madde, 6 bin 432 muhtelif mühimmat, 19 telsiz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.



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