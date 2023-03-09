AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Hatay'da konuştu:

HATAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti'li 807 belediyeden 235'inin "kardeş belediye" olarak Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde süresiz görevlendirildiğini bildirdi.

Özhaseki, bölgede yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, AK Parti'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlediği toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bin yıllık Anadolu medeniyetinde görülen en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Depremlerde 11 il merkezinin yanı sıra çok sayıda ilçe ve köyün de hasar gördüğünü belirten Özhaseki, 46 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Özhaseki, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'taki ilk depremin hemen ardından devletin tüm yöneticileri ve birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının sahada olduğunu, bölgede belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması gerekenler bulunduğunu anlattı.

AK Parti'li belediyelerin tamamının, ilk andan itibaren ellerindeki imkanları deprem bölgesine yönlendirdiğini kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde bu hizmetleri sürdürebilmek amacıyla yine AK Parti'li belediyeler olarak depreme uğrayan her bir vilayetimizde hangi büyükşehirlerimiz, hangi illerimiz, hangi ilçelerimiz hizmet yapacaklar, bunların koordinasyonunu bir kez daha ortaya koyabilmek, eksiklerimiz varsa bunu tamamlayabilmek, bazı yerlere takviye etmek veya fazla olan yerdeki belediye başkanı arkadaşlarımızı başka taraflara doğru sevk etmek için bu organizasyon toplantılarını yapmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar sürecek bu işler? Bu bölgelerde işler bitene kadar. Ne zaman biterse o zamana kadar bizim AK Parti'li belediyelerimizin tamamı görevdedir."

- "Bursa, Konya, Kocaeli ve Denizli büyükşehir belediye başkanları Hatay'da görevlendirildi"

İlk depremlerin ardından geçen bir ayda önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Özhaseki, Bursa, Konya, Kocaeli ve Denizli büyükşehir belediye başkanlarının, Hatay'daki çalışmalar için görevlendirildiğini aktardı.

Mehmet Özhaseki, "Antakya merkez için 31 belediye başkanı arkadaşımız daha görevlendirildi. İskenderun için 22, Defne için 8, Kırıkhan için 11 belediye başkanı görevlendirildi. Hassa, Samandağ, Yayladağı, Altınözü, Erzin, Belen, Arsuz, Kumlu, bütün belediyelerimiz için de ayrı ayrı belediye başkanı arkadaşlarımız görevlendirilecek." dedi.

Hatay'da 92 AK Parti'li belediyenin görevlendirildiği bilgisini veren Özhaseki, Adıyaman'da 47, Kahramanmaraş'ta 53, Malatya'da 28 belediyenin, Diyarbakır'da ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin görev yaptığını belirtti.

Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, şu anda bizim 807 belediyemizin 235'ini 'kardeş belediye' olarak ki bunlar en güçlü mali imkanları, personeli, çalıştırabileceği ekibi, iş makineleri olan belediyelerimiz, bu bölgelerde süresiz görevlendirdik." ifadesini kullandı.

AK Parti'li belediyelere ait 11 bin 565 iş makinesi, kamyon ve arazözün bölgede kullanıldığını bildiren Özhaseki, bu belediyelerin personeli olan 42 bin kişinin de çalışmalarda yer aldığı bilgisini paylaştı.

- "Antakya'da kentsel dönüşüm yapılamayan binaların yüzde 90'ı yıkıldı"

Özhaseki, bazı siyasilerin bölgeye gelerek görüntü ve fotoğraf çektirip ayrılmalarından, ayrıca kentsel dönüşümde karşılarına çıkan engellerden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde Antakya'nın bazı mahallelerinde kentsel dönüşüme gidilmesiyle ilgili yaşanan sorunlara değinen Özhaseki, kentsel dönüşüm yapılamayan binalardan yüzde 90'ının son depremlerde yıkıldığını veya hasar gördüğünü aktardı.

İstanbul'da AK Parti'li belediyelerin kentsel dönüşüm yapmayı sürdürdüğünü, ancak itiraz edilip mahkemeye gidilen dava dilekçesi sayısının 1047 olduğunu ifade eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir iş gerçekten kentsel dönüşüm. İnsanları ikna edeceksiniz, evi boşaltıp yeniden yapacaksınız. Bu zorluklara bizim arkadaşlarımız razılar. CHP'li arkadaşlar kolayını bulmuşlar. Şöyle yapıyorlar; 'Kentsel dönüşüm değil bu rantsal dönüşüm oldu'. Bunu diyenlere diyorum ki 'Tamam, belediye başkanı değil misiniz? Lütfen rantsal dönüşüm yapmayın, kentsel dönüşüm yapın'. Haydi yapın, yeter ki Allah rızası için yapın, ne olur yapın. Ama biz onlara bakarak hareket edecek değiliz. Biz bir taraftan burada yaraları sarmaya devam edeceğiz bir taraftan da kentsel dönüşümü doğru bir şekilde yapıp Türkiye'yi geleceğe hazırlayacağız."

Basına kapalı devam eden toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.