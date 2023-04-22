Hatay'da depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay'da konteyner kentte kalan çocuklar için Yeryüzü Doktorları Derneğince organize edilen Ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.



Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.



Yeryüzü Doktorları Saha Koordinatörü Nur Sena Çakır, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından gerek sağlık çadırlarında gerekse psikososyal destek merkezlerinde depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çocukların bayram dolayısıyla eğlenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler hazırladıklarını belirten Çakır, "Çocuklarımıza psikososyal destek verebilmek amacıyla bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizde palyaçolarımız var. Yüz boyama, mısır patlatma ve dans etme gibi bir etkinlik gerçekleştirdik. Tek amacımız çocukların bayramı mutlu geçirmelerini sağlayabilmek." diye konuştu.



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