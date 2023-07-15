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        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 11:37
        Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürdürüldü.

        Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

        Yıkılan binalardan çıkan molozlar, kamyonlarla döküm sahalarına götürüldü.

        Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.

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