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        Hatay'da depremde zarar gören tesisleri yenileyen DSİ çiftçiyi suyla buluşturdu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:08
        Hatay'da depremde zarar gören tesisleri yenileyen DSİ çiftçiyi suyla buluşturdu

        HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Devlet Su İşleri (DSİ), Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından zarar gören sulama tesislerinde bakım ve onarım çalışması yaparak sulama sezonunda çiftçinin suya ulaşmasını sağladı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Hatay'da sulama tesisleri de zarar gördü.

        Depremlerin ardından hemen harekete geçen DSİ ekipleri, bölgedeki hasarlı sulama kanalları ve pompa istasyonlarında hızlı şekilde yenileme çalışması yaptı.

        Kısa sürede çalışmalarını bitiren DSİ ekipleri, başta Amik Ovası olmak üzere tarımsal alanda kullanılan sulama suyunu çiftçiyle buluşturdu.

        - Amik Ovası'nda 7 bin 600 kanaletin bakım ve onarımı yapıldı

        DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana bölgede faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

        Hatay'da depremin ardından Samandağ Pompa İstasyonu, Yarseli, Kırıkhan ve Hassa sulama tesislerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü ifade eden Pehlivan, hasarlı tesislerin onarımı ve yenilenmesi için hızla harekete geçtiklerini belirtti.

        Çiftçinin susuz kalmaması için bölgede gece gündüz çalışma yaptıklarını vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Yarseli sulamamız, Yarseli Barajı'ndan suyunu alıp açık kanalet şeklinde ovaya iletmektedir. Yaklaşık olarak 4 bin kanaletimiz zarar gördü. Bunların hepsini yeniledik ve sulama sezonuna yetiştirdik, çiftçilerimizin istifadesine sunduk. İkinci zarar gören sulama tesisimiz Hassa ve Kırıkhan sulamalarımızdı. Hassa ve Kırıkhan sulamalarımız yaklaşık olarak 11 bin hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İlk önce Hassa sulaması, iletim kanalına 1800 metreküp beton dökülerek zarar gören kanalların bakım, onarımı ve tamiratları yapılarak faal hale getirildi. Kırıkhan sulamamızda da yaklaşık 3 bin 600 kanalet zarar gördü. Bu kanaletlerimizin de hepsinin montajını yaparak sulamaya hazır hale getirdik."

        Pehlivan, depremde yıkılan Samandağ Pompa İstasyonu'nu da geçici olarak faal hale getirmek için ilk etapta Türkiye'nin diğer bölgelerinden pompalar getirdiklerini söyledi.

        Samandağ Pompa İstasyonu'nun birinci kademesi olan Sutaşı Pompa İstasyonu'na 5 pompa kurulduğunu anlatan Pehlivan, "Dış bölgelerden aldığımız 5 pompanın montajını yaparak saniyede 1000 litre suyu tesise vermeyi başardık. İkinci pompa istasyonumuz ise Kuşalanı. Bu pompa binamız da tamamen yıkılmıştı. Burada da 4 pompa kurularak saniyede 400 litre suyu tesise basarak toplam 1200 hektarlık alana sulama suyu vermiş olduk." dedi.

        Zarar gören Samandağ Pompa İstasyonu'nun kalıcı çözümü için onarım işinin 24 milyon liraya ihale edildiğini, yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını belirten Pehlivan, buradaki çalışmaların da gelecek sulama sezonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        - "Çiftçilerimizi mağdur etmiyoruz"

        Pehlivan, ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

        "Şu anda tesislerimizde suyumuz bulunmakta, çiftçilerimize sulama suyu vermekteyiz. Çiftçilerimizi mağdur etmiyoruz. Gece gündüz ekiplerimiz çalışmaktadır. Kanalet uç hatlarına zaman zaman su iletiminde sorun yaşanıyor. Arkadaşlarımız gece rotasyon yaparak bu uç kısımdaki insanlarımızı da mağdur etmemek için ellerinden geleni yapıyor."

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