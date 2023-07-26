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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:11
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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