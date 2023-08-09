Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

        Depremlerde ağır hasar alan Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki binalarda çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Yıkımın yapıldığı bazı alanlarda ekipler, molozların üzerine tazyikli su sıkarak önlemler alıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Hatay'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da kamyonet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da kamyonet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
        Hatay'da karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Hatay'da karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Hatay'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Hatay'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Hatay'da sulama kanalına düşen keçiyi kurtarmaya çalışan kişi boğuldu
        Hatay'da sulama kanalına düşen keçiyi kurtarmaya çalışan kişi boğuldu