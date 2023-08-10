Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
HATAY (AA) - Hatay’ın Kumlu İlçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Reyhanlı-Kumlu kara yolu Kırcaoğlu mevkisinde seyreden Ömer Tan kontrolündeki 40 AAB 141 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 31 AGA 96 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücü Ömer Tan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tan'ın, İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.