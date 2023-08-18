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        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Hatay'da konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 19:03
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        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Hatay'da konuştu:
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        HATAY (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Hatay'ın eski tarih ve kültürel dokusuyla, kentsel hafızasıyla yeniden ihyası hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

        İnceciköz, Hatay Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilim komisyonu ve teknik uzmanlarla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

        Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada İnceciköz, toplantıda Hatay'ın yeniden ihyası, kültürel dokunun korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, alanda kentsel hafızanın yeniden canlandırılması başlıklarında oldukça güzel fikir alışverişlerinde bulunduklarını belirtti.

        Birçok ana başlıkta mutabık kaldıklarını aktaran İnceciköz, "Bölgede enkaz kaldırmalarla ilgili çeşitli yanlış anlaşılmalar veya çeşitli iddialar vardı. Bugün sivil toplum örgütlerimizle ve bilim komisyonumuzla bu başlığı da kapsamlıca konuştuk. Yaptığımız işlerin dünyada eşinin benzerinin olmadığını kültür enkazının, kültür varlıklarının kaldırılarak gelecekte konstrüksiyonlarda kullanılması için tüm hassasiyetle çalışmalarımızı yürüttüğümüzü kıymetli katılımcılarla ve paydaşlarla paylaştık. Gelecekte de bu istişare toplantılarımıza sıklıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

        İnceciköz, eylül gibi koruma amaçlı imar planlarının sonuçlanmasını beklediklerini dile getirerek, "Planın son taslak kararlarıyla ilgili de katılımcılardan fikirlerini aldık. Şimdi bugünkü toplantıdan sonra tasarım ekibimiz bunun üzerine çalışmaya devam edecek. Akabinde muhtemeldir ki Ankara'da biraz daha geniş katılımlı bir toplantı daha yapacağız. Sonra inşallah planlarımızı tamamlayıp askı ilana çıkacağız. Sonraki süreçleri de hep beraber bu alanda saha uygulamalarıyla görmüş olacağız." ifadesini kullandı.

        Kiliselerle ilgili tadilat çalışmalarına ilişkin soru üzerine İnceciköz, şöyle konuştu:

        "Sayın Bakanımızın geçtiğimiz haftalarda bölgede yapmış olduğu hibe yardım ve proje yardımlarıyla ilgili süreçler aslında ortada. Söz konusu habere konu olan kilisemiz de bize yardım başvurusunda bulunmuş, değerlendirme aşamasında. Biliyorsunuz dini yapılar için kilise, cami, han, hamamlar için üst limitimiz 25 milyon TL gibi bir rakam belirlenmişti onarım yardımı için. Proje yardımlarına da 3 milyon TL gibi bir şey belirlenmişti. Şimdi tabiİ bu kilisemizin hasar durumuna göre bir hasar çarpanıyla bu rakam çarpılarak gerekli yardımlar bakanlığımızca verilecek, sürecinde işliyor durum. İnşallah sadece kiliseler değil, burada bize 276 sivil vatandaşımız da başvurdu, hem proje yardımı hem de bazı vatandaşlarımız onarım yardımı için. Biz bunları şimdi hızlıca değerlendiriyoruz. Yıl sonuna doğru inşallah biz tüm süreci başlatmış olacağız. Sayın Bakanımızın bize koymuş olduğu hedef, Hatay'ın eski tarih ve kültürel dokusuyla, kentsel hafızasıyla yeniden ihyası. İnşallah biz de bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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