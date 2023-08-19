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        İskenderun'da yakalanan 3 firari zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 17:02
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        İskenderun'da yakalanan 3 firari zanlı tutuklandı
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        HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan 3 firari şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan E.Y, M.H.T ve E.Y'yi gözaltına aldı.

        Zanlıların adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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