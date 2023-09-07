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        Hatay'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:20
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        Hatay'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Aktepe Mahallesi'nde kırsal alanda bulunan 4 metrelik kuyuya köpeğin düştüğünü görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

        Aynı kuyuda yılanın da bulunması nedeniyle köpek önlem amaçlı olarak veterinere götürüldü.

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